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В Госдуме анонсировали дату повышения всех пенсий

В начале 2025 года будут повышены пенсии для всех категорий пенсионеров, а также социальные выплаты.

Источник: РИА "Новости"

С 1 января 2025 года ожидается повышение пенсий для всех категорий пенсионеров в России. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3%», — сообщила Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она подчеркнула, что если уровень инфляции будет выше этого показателя, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению индексации выплат до 1 февраля 2025 года.

По словам Бессараб, с первого апреля 2025 года планируется увеличение социальной пенсии на 14,75%. Это также отразится на финансовом положении пенсионеров, отметила член комитета ГД.