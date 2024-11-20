В Госдуме анонсировали дату повышения всех пенсий

«С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3%», — сообщила Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она подчеркнула, что если уровень инфляции будет выше этого показателя, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению индексации выплат до 1 февраля 2025 года.