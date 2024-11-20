Депутаты Башкирии предложили контролировать содержание детских книг

Распоряжение о создании рабочей группы по мониторингу книг для детей подписал председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв.
Он отметил, что ранее государство не обращало должного внимания изданию детской литературы, что, согласно исследованию Союза писателей России, 60% детских книг формируют негативные установки в сознании детей.
По мнению Константина Толкачёва, детские книги без должного контроля могут передавать неверную или искажённую информацию, формируя у детей неправильное представление об окружающем мире. В литературе для подрастающего поколения могут быть описаны сцены насилия, жестокости, дискриминации или пропаганды вредных привычек, опасные советы, вызывать страх и другие негативные эмоции, что может отрицательно сказаться на психическом здоровье ребёнка.
«Для решения этих проблем существуют разные механизмы контроля, включая государственные стандарты, независимую экспертизу и рейтинги, а также родительский контроль, — подчеркнул Константин Толкачёв. — Важно, чтобы все заинтересованные стороны участвовали в обеспечении безопасности и качества детской литературы. Я приглашаю родителей и всех неравнодушных подключиться к нашей работе, присылать свои материалы и предложения в адрес Государственного Собрания. Гарантирую адекватную реакцию и внимательное рассмотрение каждого обращения».
В состав рабочей группы вошли депутаты парламента республики, представители государственных органов, а также издатели и владельцы магазинов. Перед ними поставлена задача проанализировать содержание детских книг, распространяемых в регионе, и оценить эффективность действующего законодательства, направленного на защиту детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию.