Депутаты Башкирии предложили контролировать содержание детских книг

По мнению Константина Толкачёва, детские книги без должного контроля могут передавать неверную или искажённую информацию, формируя у детей неправильное представление об окружающем мире. В литературе для подрастающего поколения могут быть описаны сцены насилия, жестокости, дискриминации или пропаганды вредных привычек, опасные советы, вызывать страх и другие негативные эмоции, что может отрицательно сказаться на психическом здоровье ребёнка.