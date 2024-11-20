Лукашенко поздравил патриарха Кирилла, сказав о укреплении белорусско-российской дружбы

Ранее мы писали о том, что милиция оперативно по горячим следам нашла «минера», который «заминировал» ТРЦ «Экспобел» в Минске (тут про это). Рассказывали мы и о том, что о перекрытии улиц в Минске 19−22 ноября 2024 года (здесь про все это в деталях и подробностях).