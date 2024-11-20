Лукашенко поздравил патриарха Кирилла, сказав о укреплении белорусско-российской дружбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения. Патриарху Кириллу (в миру Владимиру Гундяеву) 20 ноября 2024 года исполнилось 78 лет.
«Через пастырское слово с призывом к сохранению христианских ценностей и культурного наследия обогащаются наши духовные основы. Особо ценен вклад, который Вы вносите в развитие межнационального диалога, в укрепление белорусско-российской дружбы», — говорится в поздравлении Александра Лукашенко, направленного в адрес патриарха Кирилла.
Белорусский президент пожелал предстоятелю РПЦ «здоровья душевного и телесного, мира и помощи Божией во всех делах».
Ранее мы писали о том, что милиция оперативно по горячим следам нашла «минера», который «заминировал» ТРЦ «Экспобел» в Минске (тут про это). Рассказывали мы и о том, что о перекрытии улиц в Минске 19−22 ноября 2024 года (здесь про все это в деталях и подробностях).
Но и это еще не все: Наталья Подольская, которая не так давно чтобы выйти на сцену в Новополоцке была вынуждена колоть обезболивающие, выступила вместе с мужем Владимиром Пресняковым и исполнила несколько их хитовых дуэтов (в зале тоже были белорусы — блогер Кобяков с супругой Юлией).