CNN: Китай отказал во встрече Остину из-за продаж оружия Тайваню

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Пекин отказался от предложения Вашингтона организовать в конце ноября встречу министров обороны из-за продажи США оружия Тайваню. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.
По ее сведениям, глава Пентагона Ллойд Остин ранее предложил провести переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем на полях встречи глав оборонных ведомств «АСЕАН плюс» в Лаосе. Но Пекин не принял предложения, объяснив это недавней продажей Соединенными Штатами вооружений Тайваню. Как отмечает CNN, Китай обычно «отменяет встречи и перекрывает каналы связи», чтобы продемонстрировать «недовольство Соединенными Штатами».
В октябре Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню системы противовоздушной обороны NASAMS и радиолокационных станций примерно на $2 млрд.
17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Перу заявил, что если США хотят сохранить мир в Тайваньском проливе, то они должны подходить к этому вопросу с осторожностью и осмотрительностью, четко выступать против независимости Тайбэя и поддерживать мирное воссоединение Китая.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и осуществлять острову поставки оружия, которые, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет превысили $70 млрд.