AP раскрыло, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

По информации агентства, Пентагон направит Украине новые вооружения на сумму по меньшей мере в 275 миллионов долларов на фоне усилий администрации президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь Киеву на поле боя до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа.
«В новый пакет помощи Украине входит оружие для ПВО, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы Javelin, а также другое оборудование и запасные части», — говорится в материале агентства.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд накануне заявляла, что США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, детали новых пакетов помощи она не раскрыла.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.