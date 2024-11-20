В Омске наладят серийный выпуск агрегатов для беспилотников

На базе омского моторостроительного завода наладят серийный выпуск отдельных агрегатов для беспилотных аппаратов. Об этом шла речь на встрече омского губернатора Виталия Хоценко с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым, который идею поддержал. Поточную линию планируют запустить уже через полтора года.