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В Омске наладят серийный выпуск агрегатов для беспилотников

На базе омского моторостроительного завода наладят серийный выпуск отдельных агрегатов для беспилотных аппаратов. Об этом шла речь на встрече омского губернатора Виталия Хоценко с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым, который идею поддержал. Поточную линию планируют запустить уже через полтора года.

Источник: РИА "Новости"

Промышленный потенциал региона активно развивается и позволяет решать широкий спектр производственных задач. В этом году в реестр минпромторга вошло три индустриальных парка и один промышленный технопарк Омской области.

Регион в числе первых в России участвует в новой федеральной программе поддержки парков на возмещение части затрат по созданию инженерной инфраструктуры. В 2024 году сформировано девять региональных промышленных кластеров и три межрегиональных.

На встрече с министром шла также речь о создании омичами международного кластера с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.