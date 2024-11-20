В Омске наладят серийный выпуск агрегатов для беспилотников

Промышленный потенциал региона активно развивается и позволяет решать широкий спектр производственных задач. В этом году в реестр минпромторга вошло три индустриальных парка и один промышленный технопарк Омской области.
Регион в числе первых в России участвует в новой федеральной программе поддержки парков на возмещение части затрат по созданию инженерной инфраструктуры. В 2024 году сформировано девять региональных промышленных кластеров и три межрегиональных.
На встрече с министром шла также речь о создании омичами международного кластера с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.