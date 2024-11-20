Bloomberg увидел провал усилий США в готовящемся визите Путина в Индию

Готовящийся визит российского президента Владимира Путина в Индию — еще один признак того, что «усилия США по его изоляции терпят неудачу», пишет Bloomberg.
О подготовке такого визита Кремль сообщил накануне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки и план поездки пока не определены, но она состоится «скоро, очень скоро».
«После двух визитов премьер-министра Моди в Россию теперь у нас есть визит президента Путина в Индию. Мы придаем очень большое значение этим контактам», — сказал он Bloomberg.
Агентство отмечает, что до начала военной операции на Украине Индия и Россия проводили ежегодные встречи лидеров. В последний раз Путин приезжал в Индию в декабре 2021 года. По словам собеседников Bloomberg, знакомых с вопросом, Нью-Дели пропустил встречу в декабре 2022-го после того, как осенью того года Путин заявил, что для защиты территориальной целостности страны и обеспечения безопасности вошедших в состав России регионов могут быть задействованы «все имеющиеся силы и средства».
Власти России подчеркивали, что Москва не угрожает применением ядерного оружия. Путин говорил, что необходимости в этом нет. В Кремле, говоря о поездке в Индию, отмечали, что Нью-Дели не отказывался от визита, контакты не планировались.
Bloomberg пишет, что визит Путина в Индию будет означать «его растущую уверенность» в зарубежных поездках, несмотря на выданный прошлой весной Международным уголовным судом (МУС) ордер на его арест. Кремль называл это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. Путин этой осенью заявил, что страны, ратифицировавшие Римский статут (основной документ МУС), могут обойти ордер на его арест за счет двустороннего соглашения.
Индия не является членом МУС и не обязана выполнять этот ордер. Премьер-министр Индии Нарендра Моди дважды посетил Россию в 2024 году — в июле и в октябре. Визит в июле стал первой поездкой политика в Россию с 2019 года. Тогда в ходе встречи он пригласил Путина посетить Индию в 2025 году.
Президент России в сентябре посетил Монголию, которая признает юрисдикцию МУС, после чего Улан-Батор подвергся критике, а Международный уголовный суд решил применить к стране наказание. В Монголии объяснили отказ арестовать Путина энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, сообщало Politico со ссылкой на представителя правительства страны.