Bloomberg увидел провал усилий США в готовящемся визите Путина в Индию

Агентство отмечает, что до начала военной операции на Украине Индия и Россия проводили ежегодные встречи лидеров. В последний раз Путин приезжал в Индию в декабре 2021 года. По словам собеседников Bloomberg, знакомых с вопросом, Нью-Дели пропустил встречу в декабре 2022-го после того, как осенью того года Путин заявил, что для защиты территориальной целостности страны и обеспечения безопасности вошедших в состав России регионов могут быть задействованы «все имеющиеся силы и средства».