Стала известна дата прямой линии с губернатором Краснодарского края в 2024 году

Прямая линия с Вениамином Кондратьевым пройдет в третий раз. Во время прошлой, которая состоялась 12 января 2023 года, жители Кубани прислали более 12 тысяч обращений. Профильным министерствам понадобилось почти два месяца, чтобы их все разобрать. Больше всего вопросов касались сферы здравоохранения и ЖКХ. Решение вопросов, которые не требуют финансовых вложений, отдали на уровни муниципалитетов. Другие вопросы решали на уровне властей региона и ЗСК.