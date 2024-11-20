Стала известна дата прямой линии с губернатором Краснодарского края в 2024 году

Прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в 2024 году пройдет 4 декабря. Сообщение об этом опубликовано сегодня, 20 ноября, в соцсетях главы региона.
Вопросы на прямую линию можно задать несколькими способами: по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края — 8-(861−26)8−60−44; в чат-боте в мессенджере Telegram — @direct_line_23_bot и на портале госуслуг — pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/5663/
«Ни один вопрос не останется без ответа. Каждый будет рассмотрен», — заверил Вениамин Кондратьев.
Прямая линия с Вениамином Кондратьевым пройдет в третий раз. Во время прошлой, которая состоялась 12 января 2023 года, жители Кубани прислали более 12 тысяч обращений. Профильным министерствам понадобилось почти два месяца, чтобы их все разобрать. Больше всего вопросов касались сферы здравоохранения и ЖКХ. Решение вопросов, которые не требуют финансовых вложений, отдали на уровни муниципалитетов. Другие вопросы решали на уровне властей региона и ЗСК.
Ранее «Югополис» сообщал, что прямая линия с губернатором Вениамином Кондратьевым в прошлом году длилась 3,5 часа. В прямом эфире глава региона ответил на 30 вопросов.