Трентон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай

Руководитель планирует посетить несколько компаний, ознакомиться с проектами развития городских территорий.

Источник: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, а именно в Чэнду, провинция Сычуань. Визит будет однодневный, руководитель республики планирует посетить несколько компаний, ознакомиться с проектами развития городских территорий, провести официальные встречи.

Провинция Сычуань интересна Татарстану в том числе потому, что является развитым промышленным центром юго-западного Китая. Здесь развиты автомобилестроение, туризм, металлургия, аэрокосмическая, строительная, медико-фармацевтическая, текстильная и пищевая отрасли. Провинцию называют стратегической с точки зрения оборонной промышленности и развития научно-технического потенциала Китая.

Напомним, недавно в Казани состоялся российско-китайский форум «РОСТКИ».

переговоры