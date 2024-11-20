Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, а именно в Чэнду, провинция Сычуань. Визит будет однодневный, руководитель республики планирует посетить несколько компаний, ознакомиться с проектами развития городских территорий, провести официальные встречи.