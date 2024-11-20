Главу Убинского района Новосибирской области вновь не отправили в отставку

Напомним, что прокуратура добивается отставки Олега Конюка с 2023 года. Неоднократно суд рассматривал иск, но не удовлетворял требования надзорных органов. Ранее Олега Конюка уже судили за браконьерство. В 2018 году его оштрафовали на 880 тысяч рублей за убийство лосихи и двух лосят. Сначала его оправдали, но потом областной суд отменил это решение и снова назначил штраф. Из-за браконьерства его уволили, но в августе 2022 года снова избрали главой Убинского района.