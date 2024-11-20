ВСУ атаковали девять областей РФ при помощи 44 БПЛА. Военная операция, день 1001-й

09:10 Аэропорт Курумоч под Самарой работает в штатном режиме после того, как в регионе ночью сбили шесть украинских беспилотников — РИА Новости.

09:06.

09:02 Отказ от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus является преимуществом Социал-демократической партии Германии на предстоящих выборах, поскольку курс политического объединения отличается благоразумием, считает немецкий канцлер Олаф Шольц.

08:56 Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов написал в своем Telegram-канале, что участник СВО из города Талица остался без ноги из-за бюрократии военного госпиталя.

Военнослужащий получил серьезное ранение еще в декабре 2023 года, у него сильно пострадала голова. Его должны были уволить с военной службы или перевести на другую должность. Оказалось, что сотрудники госпиталя не отправили необходимые документы, из-за чего военнослужащий продолжил ходить на боевые задания, в ходе которых он потерял ногу. Иванов настоял, чтобы сейчас ему оформили все необходимые документы. Боец поедет домой к жене, протезированием также уже занимаются.

08:54 ⚡️Агентство AP выяснило, что США планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму $275 млн. Туда войдут средства ПВО, РСЗО HIMARS, снаряды калибра 105 и 155 мм, противотанковые комплексы Javelin, другое оборудование и запасные части к ним.

08:52 Зеленский в беседе с Fox News заявил, что Украина проиграет, если США начнут сокращать финансирование Киева:

«Если они будут сокращать, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить. Но если таков будет американский выбор, мы решим, что нам делать».

08:49 По словам Зеленского, КНДР может отправить на территорию РФ до 100 тысяч военнослужащих. Сейчас якобы у границ Украины есть 11 тысяч северокорейских солдат.

08:47 Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных беспилотников.

08:36 По данным The Times, Украина имеет около 50 американских дальнобойных ракет ATACMS.

08:33 ❗️Компания «Экфо» рассказала «Ведомостям», что целью украинских дронов стали две их промышленные площадки в Воронежской области. Жертв нет, сейчас сотрудники оценивают ущерб.

Кроме этого, дроны атаковали завод компании «Виола» в Белгородской области. Здание получило небольшие повреждения, сотрудников эвакуировали.

08:31 Bloomberg пишет, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене терпят неудачу, так как президент РФ Владимир Путин собирается посетить Индию.

08:26 По данным Reuters, лидеры ЕС остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите «Группы двадцати» (G20), чтобы не уделять много времени обсуждению ситуации на Украине и принять коммюнике.

08:18 Президент Франции Эммануэль Макрон на полях G20 призвал Россию принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине из-за сообщений о разрешении бить западным оружием вглубь РФ и обновления ядерной доктрины РФ.

08:13 «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

08:07.

08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника: 20 над Новгородской областью, пять над Курской, четыре над Орловской, по три над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два над Брянской, Московской и Смоленской областями.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1001-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.