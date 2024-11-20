Трентон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон подтвердил разрешение США Киеву применять противопехотные мины

Министерство обороны США подтвердило, что Вашингтон разрешил Украине использовать нестойкие противопехотные мины, которые становятся инертными спустя некоторое время. Об этом ТАСС сообщил представитель Пентагона.

Источник: Reuters

«Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что Киев обещал не использовать мины в районах, где проживают мирные жители. По его словам, речь идет о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя некоторое время.

Ранее The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставки Киеву противопехотных мин. Это решение чиновники объяснили продвижением российских войск.

Любое применение и накопление противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которая вступила в силу в 1997 году. Россия и США не являются участниками конвенции. В ООН также заявляли, что Киев нарушает договор.