Пентагон подтвердил разрешение США Киеву применять противопехотные мины

«Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что Киев обещал не использовать мины в районах, где проживают мирные жители. По его словам, речь идет о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя некоторое время.
Ранее The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставки Киеву противопехотных мин. Это решение чиновники объяснили продвижением российских войск.
Любое применение и накопление противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которая вступила в силу в 1997 году. Россия и США не являются участниками конвенции. В ООН также заявляли, что Киев нарушает договор.