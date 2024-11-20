Алексей Текслер — о РЭФ, рейтингах и развитии региона

Недавно в Челябинске прошёл Русский экономический форум (РЭФ-2024), который собрал представителей органов власти, экспертов, представителей общественности со всей страны. Опыт Южного Урала в развитии экономики оказался при этом в фокусе внимания других регионов.
В рамках РЭФ-2024 губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопросы «АиФ-Челябинск» о потенциале и достижениях региона, инициативах и предложениях, выработанных на форуме.
Девять приоритетов
Марат Муавия: Как бы вы охарактеризовали одним словом или выражением каждый этап своего руководства областью?
Алексей Текслер: Мне сложно ответить на этот вопрос, хотя бы с точки зрения определения этапов. Есть проектное управление, а есть процесс, причём непрерывный. У меня был период знакомства заново с областью, где я родился и вырос. Он был коротким, не пришлось долго адаптироваться, не было даже намёка на какой-то психологический дискомфорт. Нет его и сейчас, есть одно желание — работать на страну, в интересах людей.
— Какие главные задачи ставите на нынешний период?
— В своём обращении к депутатам Законодательного Собрания и жителям области я обозначил девять приоритетов развития региона, которые стали моей избирательной программой и получили на выборах абсолютную поддержку южноуральцев. И главная наша задача на следующие пять лет — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей. Для этого нам нужна сильная экономика, сбалансированный бюджет, возможности для развития социальной сферы и масштабная модернизация всей инфраструктуры. За пять лет многое удалось сделать, но ещё больше предстоит.
В ведущей десятке
— По вашему мнению, каких конкретно ресурсов и возможностей не хватает области, чтобы выйти в лидеры и стать примером для других регионов? Как это можно исправить?
— Сегодня есть целый ряд направлений, где Челябинская область является бесспорным лидером. Например, в Уральском федеральном округе мы находимся на первом месте по экспорту агропродукции, вывозя за пределы России ежегодно более чем на четверть миллиарда долларов. После открытия в этом году уникального завода по производству роботов регион стал лидером в российской робототехнике и андроидной технике.
По-прежнему передовые позиции занимаем в металлургии: каждая 4-я тонна нелегированной стали и каждая 5-я тонна проката российского производства родом с Южного Урала. Мы лидируем в стране по производству номенклатуры для нефтегазового сектора — во многом благодаря промышленной группе КОНАР.
Драйвером экономического роста стала в последние пять лет ИТ-индустрия. Не считаю, что нам чего-то не хватает. Конечно, мы не всё можем сделать только своими силами, на уровне региона, но и задачи такой не стоит. Мы ощущаем постоянное внимание и получаем серьёзную поддержку федерального центра, Президента Владимира Владимировича Путина, Правительства России, Совета Федерации и Госдумы. Такие мегапроекты, как межуниверситетский кампус мирового уровня, метротрам, масштабное обновление общественного транспорта, строительство новых школ и детских садов, проект «Дорожный рывок» и многое другое, стали возможными благодаря помощи федеральных коллег.
Что касается мест в рейтингах, то здесь Челябинская область выглядит не просто устойчиво, а даже респектабельно. Например, по итогам 2023 года область заняла десятое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Результаты были представлены на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня 2024 года. А когда-то регион не входил даже в ТОП-20, и это было необъяснимо с учётом тех возможностей, которые у нас есть. Челябинская область входит в ТОП-10 регионов страны по реализации промышленной политики.
Будем двигаться дальше, развиваться, укреплять свое лидерство в тех направлениях, где мы уже в числе ведущих регионов, и занимать новые ниши.
80% предложений уже в работе
— Вносили ли вы в программу РЭФ какие-либо вопросы и темы, которые стали актуальны за последнее время — что называется, дополняли программу буквально за несколько дней до утверждения повестки?
— Повестка второго форума начала формироваться почти сразу после окончания первого. Проделали масштабную работу вместе с членами оргкомитета РЭФ, учли итоги форума прошлого года, проанализировали главные задачи социально-экономического развития России. Поэтому спикеры в рамках сессий, а их у нас вместе с модераторами было 180, обсудили самые актуальные и животрепещущие вопросы.
— Какие предложения с прежнего РЭФ были приняты и реализованы? И какие инициативы нынешнего форума вы считаете ключевыми?
— По итогам дискуссий в рамках первого Русского экономического форума мы подготовили более 30 предложений, которые направили в адрес Правительства России и Центрального банка. Они касаются целого ряда направлений, в том числе решения демографических задач, укрепления технологического суверенитета, повышения производительности труда в экономике, стимулирования инвестиционной активности, развития предпринимательства. В результате порядка 80% предложений в той или иной мере нашли своё отражение в стратегических документах и планах развития. Это — самый важный результат.
Что касается нынешнего форума, то его программа охватила широкий круг вопросов: от технологической трансформации отечественного бизнеса до приоритетных направлений социального развития и жизни современного общества. Конечно, все эти вопросы обсуждали в свете достижения национальных целей, обозначенных в майском указе Президента России Владимира Путина.
Например, в экономике одна из ключевых задач — это повышение производительности труда, его можно добиться только через использование промышленной роботизации. И мы уже показали всей стране, что на протяжении нескольких лет системно этим занимаемся. Всего на площадках форума прошло порядка 30 сессий в разных форматах. Рассчитываем, что все предложения, прозвучавшие на Втором РЭФ, будут услышаны в федеральных органах власти, по ним будут приняты соответствующие решения.