Алексей Текслер — о РЭФ, рейтингах и развитии региона

Алексей Текслер: Мне сложно ответить на этот вопрос, хотя бы с точки зрения определения этапов. Есть проектное управление, а есть процесс, причём непрерывный. У меня был период знакомства заново с областью, где я родился и вырос. Он был коротким, не пришлось долго адаптироваться, не было даже намёка на какой-то психологический дискомфорт. Нет его и сейчас, есть одно желание — работать на страну, в интересах людей.