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СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. К концу января следующего года у Украины может закончиться запас американских ракет ATACMS, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Источник: AP 2024

«К концу января возможны или даже вероятны два события. У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение украинцам использовать оружие американского производства по целям в России», — указал Экс.

Обозреватель отметил, что США за время конфликта могли поставить украинцам меньше 50 единиц своих американских ракет, и некоторые из них уже были использованы.

Он также подчеркнул, что поставка новых ATACMS Украине также не гарантирована, поскольку американская армия еще в полной мере не оснащена их заменой.

Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.

В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения для поражения объектов в глубине российской территории.

Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.