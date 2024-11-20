СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS

«К концу января возможны или даже вероятны два события. У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение украинцам использовать оружие американского производства по целям в России», — указал Экс.