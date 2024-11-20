Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли

В заключении он поблагодарил всех причастных к профессии за самоотверженный труд и пообещал оказывать поддержку: "Дорогие друзья! Благодарю вас за честный, самоотверженный труд на благо людей, высокую ответственность при выполнении своих профессиональных обязанностей. Спасибо ветеранам, заложившим фундамент сегодняшних достижений работников транспорта.