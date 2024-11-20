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Захарова назвала пожатие Макроном руки Лаврова «политикой двух стульев»

Желание президента Франции Эмманюэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 стало проявлением «политики двух стульев», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова радио Sputnik.

Источник: Reuters

Желание президента Франции Эмманюэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 стало проявлением «политики двух стульев», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова радио Sputnik.

«Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на нынешний Елисейский дворец, “политикой двух стульев”: на всякий случай, может быть, а вдруг сейчас может что-нибудь поменяться», — пояснила она.

Ранее Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20. Bloomberg уточнил, что Макрон специально «разыскал» министра для этого.

На видео, которое опубликовали с места проведения саммита, видно, как Макрон поднялся на помост, на котором выстроились участники саммита для фотографирования. После этого он протянул руку Лаврову. Также они обменялись несколькими фразами.

Лавров назвал рукопожатие нормальным жестом. По его словам, ситуация, когда «европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят в коридорах, кулуарах», — ненормальная.

«Если люди знакомы, если между странами глубокие противоречия, но где-то они сталкиваются в публичном месте, это абсолютно нормально — поздороваться друг с другом», — добавил он.

Лавров Сергей
Макрон Эмманюэль
Захарова Мария
G20