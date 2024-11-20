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Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

СУХУМ, 20 ноя — РИА Новости. Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля, сообщил РИА Новости источник в ЦИК Абхазии.

Источник: © РИА Новости

Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.

«Мы целимся в дату 15 февраля», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе консультаций дата может измениться. «Решение о дате выборов принимает парламент», — сказал источник.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.