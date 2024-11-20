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На Камчатке ужесточат требования к продаже алкоголя

На Камчатке для сокращения объемов потребления алкоголя населением планируют ужесточить требования к торговле спиртным. В регионе готовятся принять пакет «антиалкогольных» законов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутаты регионального законодательного собрания сейчас рассматривают проекты нормативных актов, которые должны снизить употребление жителями Камчатки алкогольных напитков. С инициативой их разработки выступил глава Камчатского края Владимир Солодов.

Губернатор уверен, что принятие специализированных законов, направленных на борьбу с потреблением спиртного, необходимо. Часть из них уже принята, другая пока находится на рассмотрении депутатов.

«Нужно бороться со спонтанным потреблением алкоголя, с навязывающей рекламой, особенно направленной на вовлечение в эту сферу несовершеннолетних», — рассказал ТАСС Владимир Солодов.

Губернатор отметил, что в новом «антиалкогольном» пакете нормативно-правовых документов предусмотрено введение запрета на торговлю спиртным в многоквартирных домах. Также на Камчатке на законодательном уровне увеличат расстояния от социальных объектов до точек продажи алкоголя.

«Достаточно большое количество алкоточек у нас закроется, а остальные мы будем приводить в порядок с точки зрения внешнего облика здания и соблюдения всех требований законодательства», — объяснил глава Камчатки.

Если парламентарии проголосуют за «антиалкогольный» пакет, то новые правила продажи спиртного начнут действовать в регионе с марта 2025 года, в том числе в части реализации горячительных напитков в многоквартирных домах.

Ранее в Волгоградской области власти заявили о намерении ввести строгие временные рамки продажи алкоголя. В региональном парламенте готовятся принять закон, ограничивающий продажу спиртного: реализацию алкоголя в будни разрешат в течение двух часов — с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним — с 8:00 до 23:00.

В других регионах только оценивают опыт Волгоградской области в борьбе за трезвый образ жизни населения. Не исключено, что в перспективе в большинстве субъектов могут также ужесточить правила торговли алкоголем.