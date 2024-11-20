На Камчатке ужесточат требования к продаже алкоголя

Ранее в Волгоградской области власти заявили о намерении ввести строгие временные рамки продажи алкоголя. В региональном парламенте готовятся принять закон, ограничивающий продажу спиртного: реализацию алкоголя в будни разрешат в течение двух часов — с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним — с 8:00 до 23:00.