На Камчатке ужесточат требования к продаже алкоголя

Депутаты регионального законодательного собрания сейчас рассматривают проекты нормативных актов, которые должны снизить употребление жителями Камчатки алкогольных напитков. С инициативой их разработки выступил глава Камчатского края Владимир Солодов.
Губернатор уверен, что принятие специализированных законов, направленных на борьбу с потреблением спиртного, необходимо. Часть из них уже принята, другая пока находится на рассмотрении депутатов.
«Нужно бороться со спонтанным потреблением алкоголя, с навязывающей рекламой, особенно направленной на вовлечение в эту сферу несовершеннолетних», — рассказал ТАСС Владимир Солодов.
«Достаточно большое количество алкоточек у нас закроется, а остальные мы будем приводить в порядок с точки зрения внешнего облика здания и соблюдения всех требований законодательства», — объяснил глава Камчатки.
Если парламентарии проголосуют за «антиалкогольный» пакет, то новые правила продажи спиртного начнут действовать в регионе с марта 2025 года, в том числе в части реализации горячительных напитков в многоквартирных домах.
Ранее в Волгоградской области власти заявили о намерении ввести строгие временные рамки продажи алкоголя. В региональном парламенте готовятся принять закон, ограничивающий продажу спиртного: реализацию алкоголя в будни разрешат в течение двух часов — с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется прежним — с 8:00 до 23:00.
В других регионах только оценивают опыт Волгоградской области в борьбе за трезвый образ жизни населения. Не исключено, что в перспективе в большинстве субъектов могут также ужесточить правила торговли алкоголем.