В Молдову прибудут главы МИД Великобритании и Румынии

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. В Кишинев снова наведаются европейские чиновники, на этот раз по линии иностранных дел.
Как сообщили в МИД Молдовы, в гости к главе ведомства Михаилу Попшою приедут министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава внешнеполитического ведомства Румынии Луминица Одобеску.
Официальные лица проведут трехстороннюю встречу и сделают совместные заявления для прессы по завершении переговоров, уточнили в МИД.
Сам Попшой возвращается из поездки в Брюссель, где он на полях Совета иностранных дел встречался с министрами иностранных дел стран ЕС. В столицу Бельгии он летал по приглашению Луминицы Одобеску и министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.