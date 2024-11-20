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В Молдову прибудут главы МИД Великобритании и Румынии

Главы МИД трех стран проведут в молдавской столице встречу, затем выступят на брифинге.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. В Кишинев снова наведаются европейские чиновники, на этот раз по линии иностранных дел.

Как сообщили в МИД Молдовы, в гости к главе ведомства Михаилу Попшою приедут министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава внешнеполитического ведомства Румынии Луминица Одобеску.

Официальные лица проведут трехстороннюю встречу и сделают совместные заявления для прессы по завершении переговоров, уточнили в МИД.

Сам Попшой возвращается из поездки в Брюссель, где он на полях Совета иностранных дел встречался с министрами иностранных дел стран ЕС. В столицу Бельгии он летал по приглашению Луминицы Одобеску и министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.