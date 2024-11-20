В Молдову прибудут главы МИД Великобритании и Румынии

Сам Попшой возвращается из поездки в Брюссель, где он на полях Совета иностранных дел встречался с министрами иностранных дел стран ЕС. В столицу Бельгии он летал по приглашению Луминицы Одобеску и министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.