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Спецназ МВД проведет тренировку в одном из белорусских ТЦ

Фокус учений направлен на предотвращение проявлений экстремизма и терроризма, а также вовлечения граждан в противоправные действия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел продолжает проведение командно-штабных учений, направленных на отработку оперативного реагирования на возможные инциденты в стране во время электоральной кампании, сообщили в МВД.

«Во второй день планируется отработка практических действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка. Также в одном из торгово-развлекательных центров страны пройдет тренировка подразделений специального назначения с целью проверки четкости и слаженности их действий в случае осложнения оперативной обстановки», — сказано в сообщении ведомства.

Командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования в Минске и областях стартовали 19 ноября и продлятся вплоть до пятницы, 22 ноября. Ими руководит министр внутренних дел Иван Кубраков.

Основная вводная учений, сообщили в МВД, заключается в том, чтобы не допустить проявлений экстремизма и терроризма, а также вовлечения граждан в противоправные действия, пресечь нарушения общественного порядка. В время проведения мероприятий возможны перекрытия улиц, использование пиротехники и передвижения спецтехники.

Очередные президентские выборы назначены в стране на 26 января 2025 года. Досрочное голосование начнется 21 января. Сбор подписей за выдвижение кандидатов идет уже сейчас.

учения