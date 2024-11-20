Спецназ МВД проведет тренировку в одном из белорусских ТЦ

Основная вводная учений, сообщили в МВД, заключается в том, чтобы не допустить проявлений экстремизма и терроризма, а также вовлечения граждан в противоправные действия, пресечь нарушения общественного порядка. В время проведения мероприятий возможны перекрытия улиц, использование пиротехники и передвижения спецтехники.