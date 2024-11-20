Свердловская «Единая Россия» решит судьбу депутата Коробейникова

В конце августа он распространил недостоверную информацию, что пошел добровольцем на СВО и подписал контракт с Минобороны РФ. Редакция ЕАН выяснила, что контракт как военнослужащий с Минобороны Алексей Коробейников в действительности не подписывал. Он подписал трудовой договор с военной частью о работе на полставки вольнонаемным. После публикаций ЕАН мнимая героическая история депутата Коробейникова стала достоянием гласности. Даже режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» с возмущением прокомментировал этот случай. После того, как скандал начал разрастаться и стал известен в штабе Центрального военного округа, врио командующего ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков распорядился разорвать с Коробейниковым трудовой договор. А министр обороны РФ Андрей Белоусов, разобравшись в ситуации, дал указание комбригу следить за тем, чтобы на работу вольнонаемными не принимали «блатных».