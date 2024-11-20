Свердловская «Единая Россия» решит судьбу депутата Коробейникова

На конференции будут подведены итоги работы регионального отделения «ЕР» в 2024 году. С докладами выступят свердловский партийный лидер, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и его первый заместитель в партии, руководитель исполкома Дмитрий Жуков. В соответствии с Уставом будут обновлены составы президиума регионального политсовета и регионального политсовета.
Многих наблюдателей интересует вопрос, сохранит ли свое место в политсовете — одном из руководящих органов регионального отделения — скандальный депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников.
В конце августа он распространил недостоверную информацию, что пошел добровольцем на СВО и подписал контракт с Минобороны РФ. Редакция ЕАН выяснила, что контракт как военнослужащий с Минобороны Алексей Коробейников в действительности не подписывал. Он подписал трудовой договор с военной частью о работе на полставки вольнонаемным. После публикаций ЕАН мнимая героическая история депутата Коробейникова стала достоянием гласности. Даже режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» с возмущением прокомментировал этот случай. После того, как скандал начал разрастаться и стал известен в штабе Центрального военного округа, врио командующего ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков распорядился разорвать с Коробейниковым трудовой договор. А министр обороны РФ Андрей Белоусов, разобравшись в ситуации, дал указание комбригу следить за тем, чтобы на работу вольнонаемными не принимали «блатных».
Руководство регионального отделения «Единой России» заявило, что лишать Алексея Коробейникова партбилета за распространение им недостоверной информации о подписании контракта с Минобороны РФ не будут. «Исключение из партии является исключительной мерой воздействия на члена партии. На сегодняшний день такого решения об Алексее Коробейникове уполномоченным органом не принималось», — пояснили в пресс-службе регионального отделения в октябре.
Стоит отметить, что в свердловском региональном отделении «Единой России» есть немало реальных участников СВО. В частности, в данный момент «за ленточкой» находится замруководителя исполкома свердловского отделения — начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Максим Бестфатер. Он офицер-артиллерист и был призван в рамках частичной мобилизации 22 сентября 2022 года. При этом, в отличие от депутата Коробейникова, он не стал делать свое реальное, а не мнимое участие в СВО знаковым медиасобытием.