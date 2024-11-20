Президент Узбекистана выдвинул Арипова на пост премьера

ТАШКЕНТ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду внес в законодательную (нижнюю) палату парламента кандидатуру Абдуллы Арипова для переназначения на пост премьера, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Арипов занимает пост премьера Узбекистана с декабря 2016 года. Во вторник кабинет министров республики сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, действующий состав правительства продолжил свою деятельность до формирования нового кабмина страны.
«Глава нашего государства, всесторонне обдумав этот вопрос, принял решение выдвинуть кандидатуру Абдуллы Нигматовича Арипова на пост премьер-министра республики Узбекистан».
В Узбекистане
Кандидат представляет программу действий кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты. После одобрения премьера начинается формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур нижней палатой парламента. Для этого им нужно получить более половины голосов депутатов.