Посольство Казахстана сделало заявление из-за эксперимента, анонсированного Россией

«В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку). Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги. Рекомендуем заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы», — сказано в сообщении.