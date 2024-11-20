Экс-мэр Самары Елена Лапушкина покинула ряды партии «Единая Россия»

В Самарской области произошли изменения в руководстве регионального отделения «Единой России». Экс-мэр Самары Елена Лапушкина больше не состоит в партии, так как теперь занимает должность омбудсмена региона. Согласно действующему законодательству, уполномоченный по правам человека не может быть членом политической партии или другого общественного объединения, которое преследует политические цели.
«В связи с этим до момента назначения я подала соответствующее заявление о приостановке деятельности как члена партии “Единая Россия”, — написала Елена Лапушкина.
Напомним, на прошлой неделе, 15 ноября, Елена Лапушкина официально покинула пост мэра Самары. Депутаты гордумы поддержали ее отставку единогласно. Губернатор Вячеслав Федорищев выдвинул ее кандидатуру, которую также поддержала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области.