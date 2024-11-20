Экс-мэр Самары Елена Лапушкина покинула ряды партии «Единая Россия»

В Самарской области произошли изменения в руководстве регионального отделения «Единой России». Экс-мэр Самары Елена Лапушкина больше не состоит в партии, так как теперь занимает должность омбудсмена региона. Согласно действующему законодательству, уполномоченный по правам человека не может быть членом политической партии или другого общественного объединения, которое преследует политические цели.