Reuters сообщил о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом

Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения возможного соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с планами Кремля.
При этом в России исключают возможные крупные территориальные уступки и настаивают на том, чтобы Киев отказался от планов по вступлению в НАТО, пишет Reuters. Пять нынешних и бывших российских чиновников в разговоре с Reuters допустили, что Кремль может «в целом согласиться» на заморозку по линии фронта. Еще три источника сообщили, что переговоры могут проводиться по поводу четырех бывших регионов Украины — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (они вошли в состав России после референдума осенью 2022 года, Россия неоднократно сообщала, что не обсуждает их статус).
Россия может отказаться от «небольших участков территории», которые российские военные контролируют в Харьковской и Николаевской областях, сообщает Reuters. Российские военные занимают около 50 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в середине октября глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Также под контролем российских войск находится Кинбурнская коса на одноименном полуострове, западная часть которого расположена в Николаевской области.
По словам собеседников Reuters, также Москва открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева, за исключением вступления в НАТО или присутствия войск альянса на его территории. Кроме того, Россия может потребовать, чтобы Украина согласилась ограничить численность своих вооруженных сил и взять обязательство не ограничивать использование русского языка.
Два источника отметили, что решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России может осложнить и отсрочить любое урегулирование, а также привести к ужесточению требований Москвы.
О снятии ограничений на использование ATACMS 16 ноября сообщила NYT, отметив, что разрешение действует для ударов по Курской области. Официально власти США не подтвердили этого, однако 19 ноября Минобороны России сообщило об ударе шестью ATACMS по объекту в Брянской области. Российские власти сочли решение США эскалацией конфликта.
Двое неназванных российских чиновников, говоря о том, как может выглядеть возможное соглашение о прекращении огня, сослались на проект договоренностей весны 2022 года, которые были достигнуты в Стамбуле. Путин допускал, что они могут лечь в основу переговоров. Два собеседника Reuters подчеркнули, что, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, боевые действия продолжатся.
Москва отвергала возможность заморозки конфликта. Путин летом называл требования для прекращения огня и начала переговоров, среди них: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО. Киев счел это ультиматумом.