Reuters сообщил о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом

При этом в России исключают возможные крупные территориальные уступки и настаивают на том, чтобы Киев отказался от планов по вступлению в НАТО, пишет Reuters. Пять нынешних и бывших российских чиновников в разговоре с Reuters допустили, что Кремль может «в целом согласиться» на заморозку по линии фронта. Еще три источника сообщили, что переговоры могут проводиться по поводу четырех бывших регионов Украины — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (они вошли в состав России после референдума осенью 2022 года, Россия неоднократно сообщала, что не обсуждает их статус).