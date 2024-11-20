В Белоруссии раскритиковали решение США о поставке мин Украине

«Не секрет, что противостояние по линии Запад-Восток достигло горячей фазы. На этом фоне эскалация конфликта на Украине, у южных границ Белоруссии является своеобразным триггером. Это связано в том числе с принятием безответственных политических решений, таких, как направление украинских и международных наемников для атаки на Курскую область, выдача разрешения на применение дальнобойных систем по объектам гражданской инфраструктуры в глубине России, принятие решения на поставку киевском режиму противопехотных мин. Мы не можем не учитывать эти факторы», — сказал Муравейко.