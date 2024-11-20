Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри

Кремль, комментируя инициативу, говорил, что в России должно исчезнуть все, что мешает повышению рождаемости. У некоторых членов комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, включая его председателя Андрея Клишаса, возникли сомнения в целесообразности закона, но это не помешало сенаторам поддержать его почти единогласно.