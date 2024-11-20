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Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри

Совет Федерации одобрил закон о запрете в России пропаганды идеологии чайлдфри (отказа от деторождения). За нарушение запрета будут штрафовать на сумму до 5 млн руб. Инициативу поддержали 157 сенаторов, против не проголосовал никто.

Источник: РИА "Новости"

Пакет из двух законов, принятый Госдумой 12 ноября, запрещает распространение в интернете, СМИ, кино и рекламе информации, пропагандирующей чайлдфри, а также вводит внесудебный порядок ее блокировки.

За нарушение максимальные штрафы для граждан составят до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс., для юридических лиц — до 5 млн руб. Также предусмотрено административное приостановление деятельности на 90 дней.

Кремль, комментируя инициативу, говорил, что в России должно исчезнуть все, что мешает повышению рождаемости. У некоторых членов комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, включая его председателя Андрея Клишаса, возникли сомнения в целесообразности закона, но это не помешало сенаторам поддержать его почти единогласно.

Совет Федерации
закон