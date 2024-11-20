Бюджет Союзного государства увеличат в 2025 году

«В следующем году с учетом увеличения бюджета на 15,3% нам удалось не только предусмотреть финансирование на 2025 год всех программ, но и двух новых проектов — это второй этап реконструкции Брестской крепости и создание мемориального комплекса на Курской дуге», — сказала она во время заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму.