Бюджет Союзного государства увеличат в 2025 году

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Союзный бюджет Беларуси и России планируется увеличить на 15,3% в следующем году, сообщила заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан, передает корреспондент Sputnik.
«В следующем году с учетом увеличения бюджета на 15,3% нам удалось не только предусмотреть финансирование на 2025 год всех программ, но и двух новых проектов — это второй этап реконструкции Брестской крепости и создание мемориального комплекса на Курской дуге», — сказала она во время заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму.
Богдан также отметила, что по решению Совета союзного парламента предусмотрено финансирование из профицита бюджета 2025 года создание музейной композиции «Буйничское поле». В настоящее время профильные министерства работают над этим проектом.
Ранее госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев сообщил, что на реконструкцию и реставрацию сооружений Брестской крепости направят 496,15 миллиона российских рублей. Кроме того, по его словам, из союзного бюджета выделят 306,5 миллиона российских рублей на создание скульптурной композиции «Монумент воину-победителю» для историко-культурного комплекса «Северный фас Курской дуги».