Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил премии в сфере нацполитики

В Челябинской области проживают представители более 30 национальностей. Чтобы между ними царили мир и согласие, проводится постоянная комплексная работа. Тех, кто вносит существенный вклад в укрепление единства и поддержку этнокультурного многообразия региона, ежегодно награждают.
Обращаясь к собравшимся, губернатор напомнил о том, что наша страна гордится системой традиционных ценностей и богатой общей культурой.
— Каждая традиция для нас дороже золота. И наша цель состоит в том, чтобы сохранить это уникальное культурное наследие, создать условия для взаимной поддержки, уважения и сотрудничества представителей всех национальностей, которые живут на нашей земле. Сделать так, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и защищенно, — сказал Алексей Текслер.
Сплотиться в поддержке
Важность сохранения межнационального единства приобретает особое звучание в сложные для страны времена. В условиях проведения специальной военной операции взаимодействие и поддержка защитников нашего Отечества имеют самую высокую ценность. Эта тема наиболее ярко проявилась во время награждения лауреатов 2024 года.
— При колоссальном давлении извне, когда наши противники, да что там говорить, самые настоящие враги, используют все виды войн, включая идеологические и информационные, особенно важно сохранять доверие и взаимодействие между народами и культурами, которые составляют многонациональную основу нашей Родины. И очень ценно, что среди лауреатов премии есть те, кто показывает, как важна постоянная помощь и моральная поддержка для наших защитников и их семей, — подчеркнул губернатор.
Алексея Текслера поддержал митрополит Челябинский и Миасский Высокопреосвященнейший Алексий. В своем выступлении он сделал акцент на мужестве и самоотверженности всех, кто помогает участникам СВО:
— Чтобы приблизить победу, мы как никогда должны быть сильными духовно. Мы должны укреплять нашу веру, наши традиционные ценности своими молитвами и своей любовью к Родине. Только так мы сможем победить врага, сохранить нашу страну, а вслед за ней и весь мир.
Перед священнослужителями же сегодня стоит задача проводить воинов на ратный подвиг, вселить в них уверенность и поддержать молитвой — так было в нашей стране испокон веков, так делали наши предки.
А Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат-Хаджи-Хазрат Раев в своем выступлении заострил внимание на подрастающем поколении, за которое сегодня нам всем нужно бороться. Власть, духовенство, национально-культурные объединения должны сообща прилагать усилия и прививать молодежи традиционные ценности.
Весомый вклад
Лауреаты губернаторской премии доказали своим примером эффективность работы по укреплению межнационального мира. В частности, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России в Челябинской области Ханахмед Гюлов недавно стал обладателем престижной Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Гюлов лично занимается социальной адаптацией мигрантов, Ассамблея под его руководством — постоянный участник важных общественно-научных форумов, таких как Рождественские, Расулевские и Петровские чтения.
Также в рамках приема трое южноуральцев были отмечены благодарственными письмами губернатора Челябинской области за обеспечение межнационального мира и согласия и значительный вклад в сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия в регионе. Еще двое получили благодарственное письмо от руководителя Федерального агентства по делам национальностей и благодарность директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России».