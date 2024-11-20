Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил премии в сфере нацполитики

— При колоссальном давлении извне, когда наши противники, да что там говорить, самые настоящие враги, используют все виды войн, включая идеологические и информационные, особенно важно сохранять доверие и взаимодействие между народами и культурами, которые составляют многонациональную основу нашей Родины. И очень ценно, что среди лауреатов премии есть те, кто показывает, как важна постоянная помощь и моральная поддержка для наших защитников и их семей, — подчеркнул губернатор.