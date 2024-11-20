В Астане и Алматы запустили систему распознавания лиц

Национальная система видеомониторинга запущена в двух городах Казахстана: Алматы и Астане, передает Polisia.kz. Проект разработан министерством внутренних дел, Комитетом национальной безопасности и министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме, «компьютерное зрение» позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт. «Умные» камеры следят за ЖД вокзалами, аэропортами, гостиницами, улицами и ТРЦ.
«Цифровые “сторожи” уже показали свою эффективность. Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших. При помощи системы видеоаналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей. Аналогичная работа проводится в Алматы, где на сегодняшний день установлено и задержано 30 таких лиц», — указывается в сообщении.
Внедряемые технологии — позволят повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность. Подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы.
В Казахстане планируют увеличивать количества камер. Это будет происходить поэтапно. На сегодня в стране работают 1 млн 359 тыс. видеокамер, из которых 310 тыс. выведены в ЦОУ и дежурные части полиции.