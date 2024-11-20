В Приднестровье указали на проблемы, связанные с выдачей нейтральных автомобильных номеров

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя — Sputnik. В Приднестровье намерены оптимизировать механизм работы пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС).
Как отметил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев по завершении встречи во вторник политпредставителей Кишинева и Тирасполя, вопрос обсудят на ближайшем заседании профильных экспертных групп.
По словам чиновника, в настоящее время с выдачей нейтральных автомобильных номеров наметились две главные проблемы. Первая — невозможность получить их для автомобилей, ввезённых в Приднестровье после сентября 2018 года.
«Это грубое нарушение наших договорённостей. Вчера [18 ноября] было заседание профильной парламентской комиссии, где они обсуждали этот вопрос. Мой визави (Олег Серебрян, — ред.) высказал осторожную надежду, что до конца года этот вопрос, возможно, будет решён», — сказал Игнатьев.
В качестве второй проблемы он назвал попытку Кишинева ограничить работу ПРТС определенными сроками. И это при нынешней, крайне медленной скорости работы, когда за год нейтральные номера выдают примерно шести тысячам автовладельцев из порядка 100 тысяч.
«Такими темпами на получение нейтральных номеров всеми желающими понадобится более 15 лет. Поэтому этот механизм нельзя ограничивать каким-то месяцем, годом и так далее. Надеюсь, что нас услышат. Хороший знак, что молдавская сторона разблокировала работу этого механизма. Но впереди ещё очень много сложных экспертных дискуссий», — отметил Игнатьев.
В конце июля нынешнего года парламент Молдовы принял законопроект, позволяющий зарегистрированным в Приднестровье транспортным средствам получать нейтральные номера до 31 декабря 2026 года.
Нейтральные автомобильные номерные знаки позволяют водителям из Приднестровья беспрепятственно выезжать за пределы региона и Молдовы в целом. В 2018 году Тирасполем и Кишиневом было подписано соответствующее протокольное решение. Однако на фоне обострения разногласий между Кишиневом и Тирасполем в конце 2021 года система стала работать в ограниченном режиме, без выдачи новых номеров. По данным приднестровской стороны, с 2018 года нейтральные номера получили не менее 9750 автовладельцев.
На сегодняшний день в пунктах регистрации транспортных средств, открытых Агентством государственных услуг в городах Тирасполь и Рыбница, зарегистрировано более 10 000 транспортных средств.