В Приднестровье указали на проблемы, связанные с выдачей нейтральных автомобильных номеров

Нейтральные автомобильные номерные знаки позволяют водителям из Приднестровья беспрепятственно выезжать за пределы региона и Молдовы в целом. В 2018 году Тирасполем и Кишиневом было подписано соответствующее протокольное решение. Однако на фоне обострения разногласий между Кишиневом и Тирасполем в конце 2021 года система стала работать в ограниченном режиме, без выдачи новых номеров. По данным приднестровской стороны, с 2018 года нейтральные номера получили не менее 9750 автовладельцев.