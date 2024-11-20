Сенатор Ростовской области Ирина Рукавишникова досрочно покинула пост

Ирина Рукавишникова досрочно покинула пост сенатора от заксобрания Ростовской области. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети 20 ноября. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания верхней палаты.
— Дорогие земляки, друзья! Уважаемые коллеги! В связи с переходом на другую работу приняла решение досрочно сложить полномочия сенатора, — написала Ирина Рукавишникова.
За годы работы сенатор приняла участие в подготовке порядка 200 федеральных законов, которые обеспечивают защиту прав и законных интересов жителей донского региона. Также реализованы десятки значимых проектов, которые посбособствовали правовому и цифровому просвещению населения.
Отметим, Ирина Рукавишникова заняла пост сенатора 15 сентября 2018. Вновь была назначена 19 сентября 2023 года. С февраля 2020 года также занимала пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.