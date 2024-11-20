Forbes: запасы ATACMS у Украины могут закончиться к концу января

У Украины может быть всего 50 ракет ATACMS, сообщила газета The Times. При этом журнал Forbes пишет, что их даже меньше: США лишь дважды поставляли Киеву эти боеприпасы, и ВСУ уже использовали их в нескольких рейдах. По прогнозам издания, запасы Киева могут иссякнуть в начале 2025 года. 19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ATACMS впервые были применены для атаки на Брянскую область. В США и на Украине от комментариев отказываются, но анонимные источники CNN и Reuters подтвердили, что в ударе участвовали американские ракеты.