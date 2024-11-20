Песков раскрыл данные о контактах пресс-секретарей глав РФ и США

Представитель Кремля уточнил, что связывался с представителями пресс-службы американского президента до 2017 года.
«Последний раз со своими коллегами контактировал при президенте Обаме. Потом после этого уже добрых отношений у нас не было», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Дмитрий Песков рассказал об отсутствии контактов по линии экстренной связи между президентами России и США с 12 февраля 2022 года. Телефонные переговоры между лидерами двух стран длительное время не проводятся.
Дмитрий Песков является пресс-секретарем президента России с мая 2012 года. Пресс-секретарем Барака Обамы была Джен Псаки.