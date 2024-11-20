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Песков раскрыл данные о контактах пресс-секретарей глав РФ и США

Руководители пресс-служб президентов России и США не коммуницировали в период нахождения у власти Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Представитель Кремля уточнил, что связывался с представителями пресс-службы американского президента до 2017 года.

«Последний раз со своими коллегами контактировал при президенте Обаме. Потом после этого уже добрых отношений у нас не было», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков рассказал об отсутствии контактов по линии экстренной связи между президентами России и США с 12 февраля 2022 года. Телефонные переговоры между лидерами двух стран длительное время не проводятся.

Дмитрий Песков является пресс-секретарем президента России с мая 2012 года. Пресс-секретарем Барака Обамы была Джен Псаки.

Песков Дмитрий