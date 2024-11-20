Аксенов: крымские операторы готовы работать по стандарту 5G

Крымские операторы мобильной связи готовы работать по стандарту 5G. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в регионе работают над улучшением качества связи и ростом охвата территории. Кроме того, в Крыму внедряют новые технологии и модернизируют действующие объекты связи. В республике также работают над заменой санкционного оборудования на аналоги, произведенные в России или дружественных странах.
«Крымские операторы связи после выделения радиочастот для развертывания сети 5G готовы приступить к разработке инвестиционных проектов».
По его словам, эти компании начнут закупать оборудование, устанавливать базовые станции и модернизировать существующие. Все это позволит обеспечить крымчан мобильной связью нового поколения.