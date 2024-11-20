Абдуллу Арипова утвердили на пост премьер-министра Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана выдвинул на рассмотрение депутатов кандидатуру действующего главы правительства Абдуллы Арипова на пост премьер-министра, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Шавкат Мирзиёев участвует в заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, посвященном рассмотрению кандидатуры на пост премьер-министра и обсуждению программы действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу.
В соответствии с повесткой дня на заседании обсуждался вопрос выбора кандидата в премьер-министры Узбекистана.
«В соответствии с нашей обновленной Конституцией впервые в нижней палате в повестку дня включены вопросы рассмотрения кандидата на должность премьер-министра и программы действий правительства на ближайшие 5 лет».
В ходе заседания президент отметил, что новый Узбекистан вместе с новым парламентом вступает в ответственный этап своего развития, а в новой эпохе невозможно работать со вчерашними требованиями и критериями.
«Правительство должно организовать свою деятельность на совершенно новой основе, для чего ему нужен сильный лидер, а именно премьер-министр», — сказал он.
Мирзиёев отметил, что ответственность органов исполнительной власти всех уровней, в первую очередь Правительства и его руководителя, в реализации стратегических и текущих задач, которые поставила перед собой страна, в нынешнее сложное время возрастает как никогда.
Было сказано, что сегодня формируется Правительство с совершенно новыми полномочиями и задачами.
«Это подтверждается тем, что впервые на уровне Конституции определены обязательства Кабинета Министров в таких важных сферах, как сокращение бедности, продовольственная безопасность, инвестиции, экология. Сегодня наш народ ожидает четкие результаты нового правительства по таким решающим вопросам».
После Шавкат Мирзиёев сообщил, что по итогам всестороннего анализа он принял решение выдвинуть кандидатуру Абдуллы Нигматовича Арипова на должность премьер-министра Узбекистана на третий срок.
Президент охарактеризовал Абдуллу Арипова, как руководителя, обладающего высокими организаторскими способностями, глубокими знаниями и богатым опытом в системе исполнительной власти, а также как человека с глубоким чувством ответственности.
Он выразил уверенность, что кандидат сможет эффективно организовать деятельность Кабинета министров в решении масштабных и значимых задач, поставленных перед правительством, а также объединить членов Кабмина, руководителей министерств и ведомств для достижения единой цели.
После президент вынес кандидатуру Арипова на обсуждение депутатов. По итогам тайного голосования Абдулла Арипов был утвержден на должность премьера.
Абдулла Нигматович Арипов родился в 1961 году. В декабре 2016 года он возглавил правительство. Более 10 лет — с мая 2002 года по август 2012-го — работал заместителем премьер-министра. Параллельно в 2005—2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации.
В сентябре 2016 года, после избрания в стране нового президента, Абдулла Арипов вернулся в правительство в качестве вице-премьера и руководителя Комплекса Кабинета министров по вопросам молодёжной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.
После выборов депутатов в 2019—2020 годы Абдулла Арипов был снова утвержден премьер-министром.