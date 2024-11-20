Самарское реготделение «Единой России» обновило президиум и политсовет

Ранее сообщалось, что региональный политсовет «Единой России» покинул бизнесмен Алексей Ушамирский, имеющий гражданство Кипра. Предпринимателя также исключили из президиума регполитсовета партии. Из него также вывели Марину Антимонову, Владимира Дуцева, Александра Живайкина, Викторию Каткову, Ирину Кочуеву, Виктора Казакова, Виктора Кузнецова, Елену Лапушкину и Ростика Хугаева. В президиум регполитсовета вошли Сергей Володченков, Михаил Смирнов, Михаил Белоусов, Максим Девятов, Иван Носков, Максим Матыгин, Андрей Никитин, Илья Сухих, Сергей Рязанов и Дмитрий Яковлев.