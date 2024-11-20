Самарское реготделение «Единой России» обновило президиум и политсовет

Региональный совет «Единой России» покинул бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ушедший в отставку мэр Тольятти Николай Ренц, а также экс-глава Самары Елена Лапушкина, прекратившая полномочия члена партии. Из политсовета исключили ряд депутатов губернской думы, включая Марину Антимонову, Дениса Волкова, Александра Милеева, Александра Живайкина, Ирину Шматкову, Владимира Дуцева, Михаила Натальчука. Помимо этого регполитсовет покинули Алексей Веселов, Виктория Каткова, Дмитрий Квашин, Ирина Кочуева, Анатолий Лукиенко, Александр Нефедов, Наталья Павлова, Василий Фомин, Виктор Староверов.
Новыми членами регионального политсовета «ЕР» стали Михаил Белоусов, Сергей Володченков, Кристина Гнатюк, Олеся Дворцова, Максим Девятов, Константин Доладов, Татьяна Керженцева, Александр Кривозубов, Сергей Лукин, Максим Матыгин, Андрей Никитин, Иван Носков, Юлия Пономаренко, Алексей Родионов, Сергей Рязанов, Илья Сухих, Вячеслав Тимошенко, Антон Широков, Дмитрий Яковлев.
Ранее сообщалось, что региональный политсовет «Единой России» покинул бизнесмен Алексей Ушамирский, имеющий гражданство Кипра. Предпринимателя также исключили из президиума регполитсовета партии. Из него также вывели Марину Антимонову, Владимира Дуцева, Александра Живайкина, Викторию Каткову, Ирину Кочуеву, Виктора Казакова, Виктора Кузнецова, Елену Лапушкину и Ростика Хугаева. В президиум регполитсовета вошли Сергей Володченков, Михаил Смирнов, Михаил Белоусов, Максим Девятов, Иван Носков, Максим Матыгин, Андрей Никитин, Илья Сухих, Сергей Рязанов и Дмитрий Яковлев.