Юрий Слюсарь запретил брать кредиты для бюджета Ростовской области

Руководитель региона выступил на заседании областного Заксобрания, прошедшем накануне. Он отметил, что политика кредитных заимствований в настоящий момент неприемлема при формировании бюджета Ростовской области.
«Кредиты сейчас слишком дорогие, чтобы рассчитывать на внешнее финансирование. Кредиты под 25% и частному предпринимателю не пожелаешь — не то что бюджету региона. Поэтому этот канал для нас закрыт», — сказал Юрий Слюсарь.
По его словам, регион несет «значительную нагрузку, связанную с системой функционирования страны», и вправе рассчитывать на большее финансовое внимание со стороны Правительства РФ. Юрий Слюсарь пояснил:
«Через нас проходят все коммуникации, вся логистика, все снабжение, все потоки людей, товаров — и все это ложится нагрузкой на нашу инфраструктуру. Начиная от дорог, и городских в том числе. Все эти фуры едут через Ростов, что не добавляет счастья и изнашивает инфраструктуру. И заканчивая огромным количеством прямых и непрямых расходов, которые область несет в связи со своим географическим положением, стратегическим положением и вообще в связи со своей активной позицией».