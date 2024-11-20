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Юрий Слюсарь запретил брать кредиты для бюджета Ростовской области

Ростовская область, 20 ноября 2024. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь наложил запрет на получение кредитов для пополнения регионального бюджета. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Источник: РИА "Новости"

Руководитель региона выступил на заседании областного Заксобрания, прошедшем накануне. Он отметил, что политика кредитных заимствований в настоящий момент неприемлема при формировании бюджета Ростовской области.

«Кредиты сейчас слишком дорогие, чтобы рассчитывать на внешнее финансирование. Кредиты под 25% и частному предпринимателю не пожелаешь — не то что бюджету региона. Поэтому этот канал для нас закрыт», — сказал Юрий Слюсарь.

По его словам, регион несет «значительную нагрузку, связанную с системой функционирования страны», и вправе рассчитывать на большее финансовое внимание со стороны Правительства РФ. Юрий Слюсарь пояснил:

«Через нас проходят все коммуникации, вся логистика, все снабжение, все потоки людей, товаров — и все это ложится нагрузкой на нашу инфраструктуру. Начиная от дорог, и городских в том числе. Все эти фуры едут через Ростов, что не добавляет счастья и изнашивает инфраструктуру. И заканчивая огромным количеством прямых и непрямых расходов, которые область несет в связи со своим географическим положением, стратегическим положением и вообще в связи со своей активной позицией».