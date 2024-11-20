Юрий Слюсарь запретил брать кредиты для бюджета Ростовской области

«Через нас проходят все коммуникации, вся логистика, все снабжение, все потоки людей, товаров — и все это ложится нагрузкой на нашу инфраструктуру. Начиная от дорог, и городских в том числе. Все эти фуры едут через Ростов, что не добавляет счастья и изнашивает инфраструктуру. И заканчивая огромным количеством прямых и непрямых расходов, которые область несет в связи со своим географическим положением, стратегическим положением и вообще в связи со своей активной позицией».