ЦИК утвердил порядок декларирования доходов кандидатов в президенты

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Претенденты на пост президента на выборах 2025 года должны будут предоставить в Центральную избирательную комиссию не только декларацию о своих доходах, но и о доходах супруга и близких родственников, сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская, передает корреспондент Sputnik.
В среду, 20 ноября, на заседании ЦИК было принято постановление «О порядке декларирования доходов и имущества при проведении выборов президента Беларуси».
По законодательству, для того, чтобы претенденты были зарегистрированы в качестве кандидатов, они должны предоставить в ЦИК перечень документов, в том числе декларацию о доходах и имуществе.
«Документы в эту избирательную кампанию должны быть поданы с 7 по 21 декабря. Особенностью контроля за доходами кандидатов в президенты является и то, что они представляют не только свою декларацию, но обязаны представлять декларацию супругов и совершеннолетних близких родственников, которые с ними проживают и ведут совместное хозяйство», — сказала Балдовская.
Очередные выборы президента в Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Досрочное голосование начнется 21 января. Сбор подписей за выдвижение кандидатов идет уже сейчас.
Не позднее 5 февраля будущего года Центризбирком должен будет установить итоги выборов. При необходимости второй тур голосования пройдет до 9 февраля.