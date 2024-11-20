ЦИК утвердил порядок декларирования доходов кандидатов в президенты

«Документы в эту избирательную кампанию должны быть поданы с 7 по 21 декабря. Особенностью контроля за доходами кандидатов в президенты является и то, что они представляют не только свою декларацию, но обязаны представлять декларацию супругов и совершеннолетних близких родственников, которые с ними проживают и ведут совместное хозяйство», — сказала Балдовская.