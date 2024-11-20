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Госканал Белоруссии анонсировал расследование о плане военного вторжения Запада

Государственный белорусский телеканал ОНТ сообщил, что 20 ноября в эфир выйдет собственное расследование журналистов о якобы готовившемся за рубежом плане военного вторжения в Белоруссию. Фильм получил название: «Бесы: как хотят захватить Беларусь».

Источник: РИА "Новости"

«Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Детальный документ — кто, откуда, цели и задачи», — говорится в сообщении ОНТ. В фильме, по утверждению канала, журналисты покажут, «как это могло быть».

В начале ноября Минобороны Белоруссии заявило, что уехавшие из страны оппозиционные деятели продолжают подготовку к смещению действующей власти. По данным военного ведомства, речь может идти в том числе и о силовом сценарии, в то время как НАТО «готовится к открытому вооруженному противостоянию» с Белоруссией и Россией.

НАТО