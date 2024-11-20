Госканал Белоруссии анонсировал расследование о плане военного вторжения Запада

В начале ноября Минобороны Белоруссии заявило, что уехавшие из страны оппозиционные деятели продолжают подготовку к смещению действующей власти. По данным военного ведомства, речь может идти в том числе и о силовом сценарии, в то время как НАТО «готовится к открытому вооруженному противостоянию» с Белоруссией и Россией.