Песков: кандидатура нового посла РФ в США определена

«Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что «кандидатура, действительно, выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры, по утверждению кандидатуры, по подготовке указа».
Он не стал называть точных сроков такого назначения. «Может и до конца года, а может и до инаугурации [президента США, которая пройдет 20 января 2025 года]. Здесь никто не пытается подгадать под какие-то точные сроки», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. 5 октября в посольстве США ТАСС сообщили, что Антонов завершает миссию в Вашингтоне. На следующий день дипломат вернулся в Москву.