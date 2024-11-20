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Песков: кандидатура нового посла РФ в США определена

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Кремль определился с кандидатурой нового посла России в США, его назначения можно ждать в обозримом будущем. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что «кандидатура, действительно, выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры, по утверждению кандидатуры, по подготовке указа».

Пресс-секретарь российского лидера заверил, что имя дипломата будет обнародовано, как только все формальности завершатся. «Как только все процедуры будут закончены, мы сообщим, кто это», — пообещал Песков.

Он не стал называть точных сроков такого назначения. «Может и до конца года, а может и до инаугурации [президента США, которая пройдет 20 января 2025 года]. Здесь никто не пытается подгадать под какие-то точные сроки», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. 5 октября в посольстве США ТАСС сообщили, что Антонов завершает миссию в Вашингтоне. На следующий день дипломат вернулся в Москву.

Песков Дмитрий
дипломатия