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Министр энергетики Молдовы о поставках газа зимой: подготовлен план из 44 мероприятий

В Министерстве энергетики Молдовы обсудили с еврочиновниками перспективы поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Министерство энергетики подготовило зимний план, включающий 44 мероприятия, применимые к поставкам электроэнергии и газа в холодное время года.

Об этом глава ведомства Виктор Парликов сообщил в ходе встречи со специальным представителем Европейского союза на переговорах по приднестровскому урегулированию, главой Директората по Грузии, Молдове, Армении, Азербайджану и Беларуси Европейской службы внешних действий (EEAS) Доротой Длоухи-Сулигой.

Как отмечает пресс-служба Минэнерго, на встрече в понедельник обсуждались перспективы поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года, когда истекает срок действия контракта на транзит газа из Российской Федерации через Украину.

«Стороны обсудили возможные сценарии, которые рассматривает Республика Молдова, и подготовленные меры. Министр энергетики отметил, что у Российской Федерации есть все технические возможности для обеспечения поставок газа в Приднестровский регион по альтернативным маршрутам, а в случае прекращения поставок существуют технические возможности для обеспечения электроэнергией и газом потребителей по обе стороны Днестра», — отмечает ведомство.

По словам Парликова, «зимний план» из 44 мероприятий также предусматривает два основных сценария, один из которых — отказ «Газпрома» поставлять газ в Приднестровье по альтернативным маршрутам с января будущего года.