Министр энергетики Молдовы о поставках газа зимой: подготовлен план из 44 мероприятий

«Стороны обсудили возможные сценарии, которые рассматривает Республика Молдова, и подготовленные меры. Министр энергетики отметил, что у Российской Федерации есть все технические возможности для обеспечения поставок газа в Приднестровский регион по альтернативным маршрутам, а в случае прекращения поставок существуют технические возможности для обеспечения электроэнергией и газом потребителей по обе стороны Днестра», — отмечает ведомство.