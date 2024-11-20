Заксобрание Приангарья обратится в правительство РФ с просьбой отложить введение новых диапазонов электропотребления до достижения 50%-го уровня газификации региона

1 ноября правительство РФ утвердило единые диапазоны потребления электроэнергии населением для регионов, где применяется система дифференцированных тарифов (в их число входит Иркутская область). Максимальный объем потребления для первого (льготного) диапазона согласно постановлению правительства составит 3,9 тысяч киловатт-часов. Сейчас в Иркутской области установлен предел в 25 тысяч киловатт-часов. Уменьшение верхней планки в первом дивизионе энергопотребления приведет к резкому росту платы за электроэнергию для многих частных домовладений в Иркутской области — значительная часть индивидуальных жилых домов в регионе отапливается за счет электроэнергии.
Сегодня уже очевидно, что постановление правительства России не учитывает многие факторы, как, например, продолжительность отопительного сезона. У нас продолжительность отопительного сезона на 35% длиннее, чем в центральном Черноземье, например. У нас 240 дней длится отопительный сезон, а в Черноземье на 35% ниже, — сказал спикер Заксобрания Александр Ведерников. — Если мы будем отапливать дом площадью 120 квадратных метров с помощью газа даже по самой высокой стоимости за кубометр, то по расчетам это будет в 2−3 раза меньше, чем отапливать его с помощью электроэнергии в новых диапазонах.
Отопление частных домов с помощью природного газа могло бы стать хорошей альтернативой обогреву с помощью электроэнергии, подчеркнул спикер областного парламента. Однако на сегодня газификация Иркутской области составляет меньше 2%. В этой связи парламентарии предложили отложить введение новых диапазонов в регионе, пока газификация в Приангарье не достигнет 50%. В ближайшее время обращение будет направлено в Москву.
Власти Иркутской области с начала ноября ведут активную работу с федеральными властями по поводу изменения или отсрочки исполнения постановления правительства РФ о единых диапазонах электропотребления. Кроме Законодательного собрания, в такой работе принимают участие губернатор региона и депутаты Госдумы от Иркутской области.