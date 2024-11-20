Заксобрание Приангарья обратится в правительство РФ с просьбой отложить введение новых диапазонов электропотребления до достижения 50%-го уровня газификации региона

Сегодня уже очевидно, что постановление правительства России не учитывает многие факторы, как, например, продолжительность отопительного сезона. У нас продолжительность отопительного сезона на 35% длиннее, чем в центральном Черноземье, например. У нас 240 дней длится отопительный сезон, а в Черноземье на 35% ниже, — сказал спикер Заксобрания Александр Ведерников. — Если мы будем отапливать дом площадью 120 квадратных метров с помощью газа даже по самой высокой стоимости за кубометр, то по расчетам это будет в 2−3 раза меньше, чем отапливать его с помощью электроэнергии в новых диапазонах.