Кремль заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, «знакомые с планами Кремля», сообщило, что Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. В частности, по их словам, Москва готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения, однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.