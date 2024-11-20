Удары ATACMS, безопасность Крымского моста и посол в США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин сегодня встретится с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.
Глава государства также проводит международный телефонный разговор.
Об ударах ATACMS
После ударов ракетами ATACMS по Брянской области график Путина не изменился.
О ситуации на Украине
Путин готов к контактам и переговорам по Украине, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом: «Президент действительно неоднократно — а точнее, постоянно — заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам».
Заморозка конфликта на Украине неприемлема для России, ей важно достичь целей спецоперации: «Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны».
В Кремле не комментируют предупреждение посольства США о возможной ракетной угрозе в Киеве: «Это тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки, это касается непосредственно хода СВО и это вопрос, который относится исключительно к прерогативе Министерства обороны».
О противопехотных минах
Трудно сказать, насколько данные об одобрении президентом США Джо Байденом поставок противопехотных мин на Украину соответствуют действительности: «Но если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны и делают для этого все возможное за оставшееся для них время».
Украина является подписантом конвенции ООН о запрете противопехотных мин.
О после в США
Кандидатура нового посла России в США выбрана, его назначения можно ожидать в ближайшее время: «Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение».
Об обвинениях в адрес России
Угроза странам в регионе Балтийского моря исходит от диверсионной деятельности Украины, обвинения в адрес России абсурдны и смехотворны: «Это достаточно абсурдно, не имея никаких оснований, продолжать во всем обвинять Россию».
О критической инфраструктуре
Путин поручал обеспечить безопасность всех объектов критической инфраструктуры, это касается и Крымского моста: «Верховным главнокомандующим давно даны поручения, и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и [Крымского] моста».