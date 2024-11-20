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МИД Франции словами «мы не запуганы» ответил на обновление ядерной доктрины РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «не запуган» обновлением ядерной доктрины России. Вместе с тем он напомнил о недавнем призыве президента Франции Эмманюэля Макрону к президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к «коллективной деэскалации».

Источник: AP 2024

«Мы не запуганы», — сказал Жан-Ноэль Барро в интервью France2 (цитата по Reuters). По его словам, ядерная риторика российских властей последние два года используется с целью «вызвать обеспокоенность». Он не согласился с тем, что удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь РФ могут быть восприняты как нападение с участием НАТО.

19 ноября помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс первым из представителей американских властей подтвердил сообщения СМИ о снятии запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. В тот же день Владимир Путин указом утвердил основы обновленной госполитики РФ в области ядерного сдерживания, которая в том числе расширяет сценарии применения ядерного оружия. Изменения президент анонсировал в сентябре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва строго привержена позиции по недопущению ядерной войны. Между тем Белый дом заверил, что США не видят необходимости менять политику ядерного сдерживания в ответ на обновление Россией ядерной доктрины.