МИД Франции словами «мы не запуганы» ответил на обновление ядерной доктрины РФ

«Мы не запуганы», — сказал Жан-Ноэль Барро в интервью France2 (цитата по Reuters). По его словам, ядерная риторика российских властей последние два года используется с целью «вызвать обеспокоенность». Он не согласился с тем, что удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь РФ могут быть восприняты как нападение с участием НАТО.
19 ноября помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс первым из представителей американских властей подтвердил сообщения СМИ о снятии запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. В тот же день Владимир Путин указом утвердил основы обновленной госполитики РФ в области ядерного сдерживания, которая в том числе расширяет сценарии применения ядерного оружия. Изменения президент анонсировал в сентябре.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва строго привержена позиции по недопущению ядерной войны. Между тем Белый дом заверил, что США не видят необходимости менять политику ядерного сдерживания в ответ на обновление Россией ядерной доктрины.