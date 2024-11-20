МИД Франции словами «мы не запуганы» ответил на обновление ядерной доктрины РФ

«Мы не запуганы», — сказал Жан-Ноэль Барро в интервью France2 (цитата по Reuters). По его словам, ядерная риторика российских властей последние два года используется с целью «вызвать обеспокоенность». Он не согласился с тем, что удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь РФ могут быть восприняты как нападение с участием НАТО.