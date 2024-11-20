Минниханову представили концепцию нового города в Китае

Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Отмечается, что в основу будущего города в том числе ляжет идея сохранения самобытности. Для этого в дизайне используют традиционные элементы, построят узкие дороги, выложенные бамбуком.
Согласно генплану, планируется интеграция дорог, пешеходных улиц, дворов с зелеными насаждениями и естественным природным ландшафтом. При этом будет сохранен функционал современного города. В зданиях предусмотрят благоустроенные террасы. Таким образом, население получит доступ к открытому пространству.
Большая часть зданий будет высотой менее 100 метров, планируется максимальное использование дневного света и вентиляции.