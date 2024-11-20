Times узнала, что США разрешили удары Storm Shadow вглубь России

Le Figaro без указания источников 17 ноября написала, что Британия и Франция разрешили Украине использовать Storm Shadow и ее французский аналог SCALP для ударов по России. Этому предшествовало сообщение The New York Times о снятии ограничений на использование ATACMS Байденом. Однако сутки спустя Le Figaro удалила эти сведения, а французский МИД заявил, что Париж не менял свою позицию.