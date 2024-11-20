Times узнала, что США разрешили удары Storm Shadow вглубь России

США сняли возражения против применения ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.
Издание указывает, что позиция премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу использования ракет Storm Shadow за последние дни поменялась. В сентябре 2024 года он исключал подобное решение, в ноябре перед саммитом G20 британский премьер также отказывался сообщить, будет ли он просить президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать Storm Shadow для ударов по России.
Однако вскоре Стармер «начал отбрасывать осторожность» по поводу использования ракет для ударов вглубь России. По данным The Times, Стармер поменял формулировки после того, как США сняли возражения по поводу ударов ракетами.
Storm Shadow / SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, принятая на вооружение в 2001 году. Такие ракеты имеют скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха) и способна поражать цели на расстоянии около 500 км. Великобритания и Франция передают такие ракеты Украине с 2023 года.
ATACMS — управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км. Их запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами. О передаче ATACMS Украине США впервые официально объявили в октябре 2023 года.
Le Figaro без указания источников 17 ноября написала, что Британия и Франция разрешили Украине использовать Storm Shadow и ее французский аналог SCALP для ударов по России. Этому предшествовало сообщение The New York Times о снятии ограничений на использование ATACMS Байденом. Однако сутки спустя Le Figaro удалила эти сведения, а французский МИД заявил, что Париж не менял свою позицию.
Накануне французская Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Франция располагает ограниченным количеством ракет SCALP, которые она могла бы поставить Украине. Однако, по данным газеты, Париж сейчас обсуждает передачу Киеву дальнобойных ракет с Британией, так как в распоряжении Лондона этих ракет больше.
Президент Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией «воюют страны НАТО, США, европейские страны». Минобороны России накануне сообщило о применении ВСУ американских ракет ATACMS по объекту в России: пять ракет сбили в Брянской области, еще одну «повредили». Глава МИДа Сергей Лавров назвал это «сигналом эскалации» и напомнил о словах Путина.