Песков: России не подходит вариант заморозки конфликта на Украине

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, опубликовало информацию о готовности Кремля согласиться на «заморозку» конфликта на Украине в случае переговоров с Дональдом Трампом. При этом Москва якобы откажется от территорий, которые уже находятся под контролем Минобороны РФ в Харьковской и Николаевской областях.