Песков: России не подходит вариант заморозки конфликта на Украине

«Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно, заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание журналистов на то, что для РФ важно достижение целей специальной военной операции. Именно поэтому вариант приостановки противостояния не является приемлемым.
Какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны.
Представитель Кремля отметил, что несмотря на готовность к переговорам в Кремле, в Вашингтоне предпринимают усилия для эскалации конфликта.
«В целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине. Делают для этого все возможное за оставшееся время», — сказал он журналистам, комментируя информацию о разрешении Джо Байдена на поставки Киеву противопехотных мин.
О том, что президент США санкционировал отправку Киеву противопехотных мин, рассказала газета The Washington Post. Позже чиновники министерства обороны США подтвердили, что Вашингтон дал разрешение Украине использовать нестойкие взрывные устройства для поражения пехоты противника.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, опубликовало информацию о готовности Кремля согласиться на «заморозку» конфликта на Украине в случае переговоров с Дональдом Трампом. При этом Москва якобы откажется от территорий, которые уже находятся под контролем Минобороны РФ в Харьковской и Николаевской областях.