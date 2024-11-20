Defense One: как Киев может использовать американские ATACMS

Чтобы удержать позиции, у Украины есть время только до конца следующего сезона военной кампании, то есть с весны по лето 2025 года. Это связано с продолжающимися расходами, которые несет Украина, и серьезными проблемами с мобилизацией. Это не значит, что Украина полностью выдохлась, но ей будет трудно захватить больше территорий, контролируемых Россией. Вторжение в Курскую область стало разовой авантюрой с высоким риском. А вести боевые действия на Донбассе Киеву становится все труднее.