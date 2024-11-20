Defense One: как Киев может использовать американские ATACMS

ATACMS — баллистические ракеты малой дальности, которые могут летать намного дальше, чем оружие, ранее имевшееся в распоряжении Киева. Дальность полета ATACMS составляет около 300 километров, и по этому показателю они превосходят британские Storm Shadow и французские SCALP, дальность полета которых составляет примерно 250 километров, говорится в статье Defense One.
Скорость полета ATACMS равна 3 Махам, что в три раза превышает скорость звука. Это затрудняет их перехват. В зависимости от того, откуда они запускаются, ATACMS может быть трудно обнаружить радиолокационными системами.
К тому же они не зависят от позиционирования GPS. Россия добилась успеха в глушении и снижении эффективности другого оружия, зависимого от GPS. Но ATACMS могут переключаться на инерционную систему наведения, основанную на гироскопах, чтобы избежать тактики глушения GPS. Кроме того, эти ракеты могут нести тяжелую полезную нагрузку весом до 230 килограмм — этого достаточно, чтобы создать огромную воронку при ударе.
Во-первых, избранный президент Дональд Трамп заявил о готовности прекратить конфликт, поэтому администрация Байдена спешит обеспечить Украине лучшие переговорные позиции. Во-вторых, администрация Байдена решила лишить Россию преимущества, которое может обеспечить приписываемое ей Западом развертывание северокорейских войск в Курской области. И применение ATACMS — единственный способ нейтрализовать это преимущество.
Если Киеву удастся нанести глубинные удары по территории России, это может серьезно нарушить оперативную досягаемость Москвы. И ATACMS идеально подходят для атак на тактические районы сосредоточения российских вооруженных сил, склады боеприпасов и аэродромы, полагает Дженсен.
Чтобы удержать позиции, у Украины есть время только до конца следующего сезона военной кампании, то есть с весны по лето 2025 года. Это связано с продолжающимися расходами, которые несет Украина, и серьезными проблемами с мобилизацией. Это не значит, что Украина полностью выдохлась, но ей будет трудно захватить больше территорий, контролируемых Россией. Вторжение в Курскую область стало разовой авантюрой с высоким риском. А вести боевые действия на Донбассе Киеву становится все труднее.
Кремль нарастил численность российских войск вблизи Курска до 50 000. За последние несколько дней в этом районе было несколько «пробных атак» со стороны России в рамках подготовки к тому, что может стать гораздо более масштабным контрнаступлением российских сил.
И помогут ему в этом ATACMS.
Решение Байдена о разрешении Киеву применять ATACMS в большей степени связано с реалиями на фронте, чем с политикой США. Но стремление Трампа к переговорам как способу урегулирования украинско-российского конфликта вполне могло стать катализатором этого решения.